Iggy Pop deixa palco dentro de caixão após show em Londres

Reprodução/Instagram Conhecido como o Padrinho do Punk, é uma das atrações do festival The Town



O icônico Iggy Pop deixou os fãs surpresos durante sua apresentação no Alexandra Palace, em Londres, na semana passada, ao optar por sair do palco dentro de um caixão. O momento inusitado foi compartilhado pelo artista em suas redes sociais, acompanhado de uma de suas canções mais conhecidas, “The Passenger”. No vídeo postado, um membro da equipe, vestido de terno, transporta o caixão fechado, que Iggy abre para se despedir do público.

Na legenda, ele expressou sua satisfação com a performance: “Londres foi uma delícia”, escreveu na legenda da postagem. “A maneira como você sai é tão importante quanto a maneira como você entra.” Conhecido como o Padrinho do Punk, é uma das atrações do festival The Town, que ocorrerá no dia 7 de setembro. O evento contará com a presença de grandes nomes do punk rock, incluindo Green Day e Sex Pistols, e Iggy se apresentará no Palco The One.

Publicado por Luisa dos Santos