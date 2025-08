Ilan Rubin é o novo baterista dos Foo Fighters

Ex-Nine Inch Nails chega para substituir Josh Freese, que deixou o grupo em maio

Getty Images Ilan Rubin assume o lugar de Josh Freese, que deixou o grupo em maio



Ilan Rubin foi anunciado como o novo baterista da banda Foo Fighters, assumindo o lugar de Josh Freese, que deixou o grupo em maio. Com 37 anos, Rubin é amplamente reconhecido por sua contribuição ao Nine Inch Nails, banda que o homenageou ao incluí-lo no Hall da Fama do Rock and Roll em 2020. Rubin também é conhecido por sua atuação na banda Angels & Airwaves. Sua experiência se estende a colaborações com artistas renomados, como Paramore e Danny Elfman.

Siga o canal da Jovem Pan Entretenimento e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A entrada de Rubin na banda Foo Fighters marca uma nova fase para o grupo, que busca revitalizar sua sonoridade. Com essa mudança, Josh Freese, que ocupou a bateria anteriormente, retornará ao Nine Inch Nails, onde já havia feito parte da formação.

Publicado por Nícolas Robert

*Reportagem produzida com auxílio de IA