Homem morre após sofrer queda em show do Oasis no estádio Wembley

Irmãos Liam e Noel Gallahgher disseram que ficaram ‘chocados e tristes’ com a notícia, e expressaram condolências à família e aos amigos da vítima

Um homem de cerca de 40 anos morreu após sofrer uma queda durante um show da banda Oasis no estádio de Wembley, em Londres, anunciou a polícia neste domingo (3). Policiais, médicos e socorristas presentes foram informados às 22h19 locais do sábado (2) de que havia uma pessoa ferida. “Um homem de cerca de 40 anos foi encontrado com ferimentos semelhantes aos de uma queda. Infelizmente, sua morte foi constatada no próprio local”, informou a polícia.

Em comunicado divulgado pela rede BBC, os irmãos Liam e Noel Gallahgher disseram que estavam “chocados e tristes” com a notícia, e expressaram condolências “à família e aos amigos” da vítima. “O estádio estava lotado”, destacou a polícia, que pediu às testemunhas que relatassem qualquer informação que possa ser útil.

O estádio confirmou o show previsto para este domingo, que será a última das sete apresentações da banda em Londres. O grupo embarcou em uma turnê de 41 shows em todo o mundo, incluindo Brasil, Estados Unidos, Japão e Austrália, para os quais foram vendidos cerca de 900.000 ingressos.

*Com informações da AFP

