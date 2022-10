Imagine Dragons adia shows no Brasil após problemas de saúde de vocalista

Doença nas cordas vocais de Dan Reynolds fez a banda adiar todas as apresentações da turnê na América do Sul

Divulgação Novas datas das apresentações serão anunciada em breve



A banda americana Imagine Dragons anunciou o adiamento dos shows que faria no Brasil neste mês. O adiamento foi confirmado nesta segunda-feira, 17, e acontecerá por problemas de saúde envolvendo o vocalista do grupo, Dan Reynolds. Em comunicado publicado nas redes sociais, a banda lamentou o ocorrido e informou que Dan está “lutando com uma hemorragia nas cordas vocais e um nódulo” e que continuar a turnê sem uma pausa poderia prejudicar “irreparavelmente sua voz”. O grupo também informou que novas datas serão anunciadas, mas que o reembolso para aqueles que não puderem comparecer será disponibilizado. O Imagine Dragons faria três shows no Brasil, sendo um em Curitiba (25 de outubro), um em São Paulo (27 de outubro) e outro no Rio de Janeiro (29 de outubro). Além disso, os shows da banda na Argentina, na Colômbia e no Chile também foram adiados. Recentemente, o cantor Justin Bieber e a banda Coldplay também cancelaram e adiaram os shows que fariam no Brasil neste ano.