Imagine Dragons, OneRepublic e NX Zero agitam dia menos badalado do Rock in Rio

MARCELO FONSECA/ESTADÃO CONTEÚDO Show da banda OneRepublic durante a edição comemorativa de 40 anos do Rock In Rio



O segundo dia do Rock in Rio 2024 apresentou um contraste em relação à abertura do festival. Enquanto a sexta-feira foi marcada por um público focado nos shows, o sábado, com atrações de pop rock, teve uma atmosfera mais descontraída, com muitas pessoas preferindo passear pelo Parque Olímpico do que acompanhar as apresentações. Entre os destaques do sábado (14), Imagine Dragons e OneRepublic atraíram fãs ao Palco Mundo, embora o público parecesse mais interessado em aproveitar a estrutura do festival. O show do OneRepublic se transformou em um grande karaokê, liderado pelo vocalista Ryan Tedder, enquanto o Imagine Dragons apresentou seu pop rock para cerca de 100 mil pessoas.

No Palco Sunset, a banda NX Zero emocionou com uma performance nostálgica, relembrando sucessos dos anos 2000. Lulu Santos também trouxe animação ao Palco Mundo, mesclando hits de sua carreira com passos de funk. Entretanto, nem todas as apresentações tiveram o mesmo impacto. O guitarrista de blues Christone Kingfish Ingram, apesar de seu virtuosismo, não conseguiu engajar o público disperso.Zara Larsson, acompanhada por Dennis DJ, apresentou um remix de funk de “Ammunition”, mas enfrentou um público pequeno. A sueca se esforçou para agradar, mas, como outras atrações, não despertou grande interesse.

Publicado por Felipe Cerqueira

*Reportagem produzida com auxílio de IA