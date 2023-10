Inteligência artificial reproduz voz de Elis Regina em músicas de Marina Sena, Marília Mendonça e Gal Costa; ouça

Perfil no Instagram chamado @elisregina.ai compartilha vídeos nos quais a voz da artista é simulada; pronúncias incorretas e aspecto robotizado geraram críticas

SIDNEY CORRALLO/ESTADÃO CONTEÚDO - 14/07/1981 Elis Regina morreu em 19 de janeiro de 1982, aos 36 anos



A reprodução da voz da icônica cantora Elis Regina por meio de inteligência artificial tem despertado interesse nas redes sociais. Um perfil no Instagram, chamado @elisregina.ai, está compartilhando vídeos nos quais a voz da artista é simulada para cantar músicas de artistas contemporâneos da música brasileira. As versões completas dessas simulações estão sendo disponibilizadas no YouTube. Entre as músicas escolhidas para as simulações, estão sucessos de diversos artistas, como Marília Mendonça, Marina Sena, Mallu Magalhães, Gal Costa, Nara Leão, Cássia Eller, Marisa Monte e Simone. Além disso, também foram feitas simulações de músicas gravadas por Maria Rita, filha de Elis, que morreu em 19 de janeiro de 1982, aos 36 anos.

No entanto, o resultado dessas simulações tem sido alvo de críticas. A voz simulada apresenta sílabas engolidas, pronúncias incorretas e um aspecto robotizado. Alguns trechos das músicas são mais satisfatórios do que outros, mas, de maneira geral, a qualidade da reprodução deixa a desejar. É importante ressaltar que, até o momento, não houve nenhum lançamento oficial da voz de Elis Regina recriada por meio de ferramentas digitais. Em julho deste ano, a imagem da cantora foi recriada para uma propaganda ao lado de sua filha, Maria Rita. No entanto, apenas o rosto de Elis foi recriado, enquanto a voz utilizada foi extraída de uma gravação realizada em 1976.

Confira algumas das versões reproduzidas pela IA

*Com informações do Estadão Conteúdo