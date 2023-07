Comercial com Maria Rita e Elis Regina unidas por IA emociona e também assusta: ‘Perigoso’

Mãe e filha aparecem cantando juntas ‘Como Nossos Pais’ em campanha publicitária que viralizou

Divulgação/Volkswagen Maria Rita e Elis Regina cantaram juntas em comercial por meio de IA



Uma campanha publicitária feita por uma fabricante de veículos virou assunto nas redes sociais nesta terça-feira, 4, por unir com o auxílio de Inteligência Artificial (IA) a cantora Maria Rita a sua mãe, Elis Regina, que morreu há 41 anos. No comercial, que celebra os 70 anos da Volkswagen no Brasil, mãe e filha aparecem cantando juntas a música Como Nossos Pais, de Belchior, enquanto dirigem. Maria Rita aparece no comando de uma versão moderna e 100% elétrica da Kombi e Elis em um modelo antigo. Isso foi possível graças a uma técnica chamada “deepfake”, na qual é possível trocar o rosto de uma pessoa em um vídeo usado IA. Para gravar a campanha, a atriz Ana Rios foi escolhida para dar corpo a Elis. Em suas redes sociais, a artista disse que no set de filmagem foi “um chororô só”.

Depois que o conteúdo foi gravado, o rosto de Ana foi trocado pelo rosto de Elis criado através da tecnologia. O resultado final virou assunto no Twitter e dividiu. Muitas pessoas ficaram emocionadas, mas outras acharam estranho ver a imagem de Elis ser usada em uma publicidade, mesmo com a autorização da família. “Essa propaganda da Volkswagen juntando Maria Rita e Elis Regina está a coisa mais linda e sensível do mundo, estou emocionado”, escreveu uma pessoa. “Olha, entendo as pessoas achando emocionante o comercial da empresa que usa a imagem da falecida Elis Regina gerada por IA. Eu acho assustador. Desrespeitoso. Perigoso. Distópico”, opinou outra. Veja a repercussão:

Essa propaganda da @vwbrasil juntando Maria Rita e Elis Regina está a coisa mais linda e sensível do mundo, estou emocionado pic.twitter.com/vreqRcEfdl — Tiago Júnior ❤️‍🔥 (@tiagojr21) July 4, 2023

Olha, entendo as pessoas achando emocionante o COMERCIAL da EMPRESA que usa a imagem da falecida Elis Regina gerada por IA. Eu acho assustador. Desrespeitoso. Perigoso. Distópico. — Moacir Fio (@moacirfio) July 4, 2023

O dueto da Maria Rita e Elis Regina

na campanha da Volkswagen me salvou. Que peça linda, fiquei emocionada. — Mabê, a escritoura👽 (@mabebonafe) July 4, 2023

Entrendo muito quem tá se emocionando com a Elis Regina em IA do comercial de carro, mas pra mim, é só estranho mesmo, e por isso, não me emociona. — Alexandre Pereira | 알렉산더 (@oalexpereira_) July 4, 2023

Estou muito emocionado com @MariaRita e Elis Regina juntas no comercial dos 70 anos da Volkswagen. Belíssimo. pic.twitter.com/WCvRlJeBZs — Flávio Costa (@flaviocostaaf) July 4, 2023