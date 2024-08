Iza canta em português em colaboração com Sam Smith

Faixa faz parte do álbum de estreia do cantor britânico; ‘In the Lonely Hour’ completa 10 anos este ano

Reprodução/Instagram/@iza A música foi relançada nesta sexta-feira (16) com participação da brasileira



A cantora Iza compartilhou nesta quinta-feira (15), o registro de uma chamada de vídeo com Sam Smith após os dois anunciarem o feat “Lay Me Down”. A música foi relançada nesta sexta-feira (16) com participação da brasileira. Nas redes sociais, a artista descreveu o momento como uma “Grande honra! Vivendo esse momento incrível com Sam Smith”. A faixa faz parte do álbum de estreia de Smith, In the Lonely Hour, que completa dez anos em 2024. Nesta edição especial do projeto, o cantor também incluiu outras grandes parcerias com Alicia Keys, A$AP Rocky, John Legend e Mary J. Blige.

Veja o trecho em português:

Consegue me ouvir?

Meu amor, ainda te chamo

Tanto tempo sem você

Tanta saudade, tanta saudade de você

Yeah, yeah, yeah, ei

Menti pra não chorar, mas hoje dói

É impossível segurar, você se foi

Lay Me Down (feat. Iza)