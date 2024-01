Iza ganha destaque em jornal americano com música ‘Que se Vá’

Cantora brasileira figuira em lista elaborada pelos críticos de música do ‘New York Times’ todas as sextas-feiras

Reprodução/Instagram/@iza Que se Vá" está presente no álbum "AFRODHIT"



A música “Que se Vá”, presente no álbum “AFRODHIT”, ganhou destaque no renomado jornal “New York Times” e na playlist “13 Songs We (Nearly) Missed in 2023”. A lista, elaborada pelos críticos de música do jornal todas as sextas-feiras, reúne as canções mais notáveis da semana e conta com a presença da cantora brasileira Iza, ao lado de artistas como Ryan Gosling e Kesha. Em “Que Se Vá” (“Deixe Ir”), Iza, cantora e rapper brasileira, não apenas está se despedindo, mas também cancelando o cartão de crédito do ex-parceiro. Sua alegre despedida, com versos que culminam em risos, é impulsionada por ritmos afro-brasileiros, palmas programadas e um coro harmonioso que exalta o desprezo.