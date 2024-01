Participante do BBB 24 é atingida no rosto por chuveiro durante banho: ‘Muita humilhação’

Alane Dias ficou indignada com a situação; ela ficou entre os quatro finalistas na disputa pela primeira liderança

Reprodução/Globo Alana Dias foi atingida por parte do chuveiro



Alane Dias, participante do BBB 24 foi atingida nesta terça-feira, 9, por parte do chuveiro enquanto tomava banho. Após desistir da prova do líder por necessidades fisiológicas, a sister decidiu se banhar e foi surpreendida pelo incidente. Assustada, ela soltou um palavrão ao ser atingida. O chuveiro acertou o rosto da sister que expressou sua indignação com a situação, dizendo: “Nossa, muita humilhação. Put* que pari*”. Alane ficou entre os quatro finalistas na disputa pela primeira liderança do BBB 24. Durante o tempo em que participou da prova, ela se aproximou mais de Deniziane e as duas já estão considerando votar em Maycon Cosmer para o primeiro paredão do reality. Após tomar conhecimento de uma piada feita por Maycon sobre Vinicius, um atleta paralímpico com uma perna amputada, Alane reforçou sua vontade de votar nele. Maycon perguntou se poderia apelidar Vinicius de “cotinho”, o que deixou o participante constrangido.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp