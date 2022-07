J Balvin anuncia que fará dois shows no Brasil este ano; saiba detalhes

‘Príncipe do Reggaeton’, que já gravou com Beyoncé e Anitta, vem ao Brasil em outubro

Reprodução/Twitter/AllianzParque J Balvin fará dois shows no Brasil em outubro deste ano



O cantor colombiano J Balvin virá ao Brasil em breve para realizar shows em São Paulo e no Rio de Janeiro. Serão duas apresentações a princípio. A primeira vai acontecer no dia 5 de outubro no Jeunesse Arena, no Rio, e a segunda está marcada para o dia 8 de outubro no Allianz Parque Hall, na capital paulista. A venda dos ingressos começa na próxima sexta-feira, 15, a partir das 10h no site da Eventim e nas bilheterias oficiais. Os preços ainda não foram divulgados. Considerado o “Príncipe do Reggaeton”, J Balvin é um dos artista letinos mais bem-sucedidos da atualidade, somando mais de 35 milhões de álbuns vendidos mundialmente. Ele estourou na Colômbia em 2010 e quatro anos depois lançou sua carreira internacional. A música 6AM, em parceria com o porto-riquenho Farruko, chegou à segunda posição do Hot Latin Songs da Billboard. O cantor também fez sucesso mundial com os remix de Mi Gente, que conta com participação de Beyoncé, e Ginza, que lançou com Anitta. Além disso, em 2019, ele se tornou o primeiro artista latino a se apresentar no festival Coachella, nos Estados Unidos.