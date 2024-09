Jane’s Addiction cancela turnê de reencontro após briga entre Perry Farrell e Dave Navarro no palco

‘Para todos os fãs, a banda tomou a difícil decisão de dar um tempo, e por isso, cancelaremos todas as datas restantes da turnê’, diz o comunicado

A banda Jane’s Addiction divulgou nesta segunda-feira (16) nas redes sociais, que a turnê de reencontro com a formação original foi cancelada. O grupo revelou que a decisão não foi fácil, mas todas as apresentações programadas foram oficialmente canceladas. “Para todos os fãs, a banda tomou a difícil decisão de dar um tempo. E por isso, cancelaremos todas as datas restantes da turnê”, diz o comunicado.

O motivo foi a confusão entre Dave Navarro, 57, e Perry Farrell, 65, durante o show da última sexta-feira (13). Em vídeos publicados nas redes sociais da apresentação de sexta-feira (13), em Boston, é possível ver Farrell, de 65 anos, cantando com intensidade em seu microfone antes de se lançar contra o guitarrista Dave Navarro, empurrando-o pelo ombro e depois lhe dando um soco com a mão direita.

O registro também mostra Navarro estendendo seu braço direito para manter Farrell afastado, e em seguida, pessoas retirando o vocalista do palco. O show terminou pouco tempo depois. A briga ocorreu ao fim da 11ª música do show do Jane’s Addiction – a banda costuma tocar em torno de 15 por apresentação.

Navarro se pronunciou sobre a briga e diz que Farrell está lidando com questões psicológicas. “Espero que ele encontre a ajuda de que necessita”, afirmou o guitarrista. Jane’s Addiction começou a turnê “Imminent Redemption” no início de agosto e ainda restavam 14 datas. A banda é conhecida por seus sucessos do gênero punk como “Been Caught Stealing” e “Mountain Song”, do final dos anos 1980, quando os movimentos de rock alternativo e música grunge estavam em ascensão.

