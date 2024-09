Paralamas do Sucesso brilham no Rock in Rio com homenagens e sucessos

Banda tocou clássicos como ‘Melô do Marinheiro’, ‘Uma Brasileira’ e ‘Alagados’ no terceiro dia de festival

FILIPE REVELES/AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDO Comandado pelo vocalista Hebert Vianna, Paralamas do Sucesso apresenta seu show no Palco Mundo, durante o terceiro dia do Rock In Rio



Os Paralamas do Sucesso marcaram presença no Rock in Rio, celebrando sua trajetória desde a primeira edição do festival, realizada em 1985. A apresentação teve início com a icônica “Vital e sua Moto”, que rapidamente envolveu o público. Em sequência, o grupo apresentou sucessos como “Melô do Marinheiro”, “Uma Brasileira” e “Alagados”, relembrando momentos marcantes de sua carreira. Durante o show, Herbert Vianna fez questão de interagir com os fãs, trazendo à tona memórias sobre o tempo e a história da banda. Essa conexão com o público foi um dos pontos altos da apresentação, que se destacou pela energia contagiante e pela nostalgia. A plateia vibrou a cada canção, demonstrando a força do legado musical do grupo.

Além dos clássicos da banda, o show também contou com homenagens a guitarristas internacionais que influenciaram a música brasileira. Vianna, sempre carismático, dedicou momentos especiais a esses ícones, ressaltando a importância deles na formação do rock nacional. A presença de Lulu Santos também foi lembrada, reforçando a união e a amizade entre os artistas. A performance dos Paralamas do Sucesso no “Dia do Rock” foi um verdadeiro tributo à música e à cultura rock, consolidando ainda mais a relevância da banda no cenário musical brasileiro. O público, entusiasmado, pôde reviver grandes sucessos e celebrar a história de uma das bandas mais queridas do país.

Publicada por Felipe Cerqueira

*Reportagem produzida com auxílio de IA