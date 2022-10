João Gordo lança álbum com releituras punk de clássicos do brega

Álbum ‘Brutal Brega’ contém releituras de clássicos de artistas como Menudos, Sidney Magal e Reginaldo Rossi

TIAGO QUEIROZ/ESTADÃO CONTEÚDO Vocalista do grupo Ratos de Porão colaborou com o produtor Val Santos no disco



O vocalista João Gordo, do Ratos de Porão, lançou nesta quinta-feira, 6, o álbum Brutal Brega, que é um tributo à música brega, trazendo releituras de clássicos do gênero em versões punk-rock. O álbum foi realizado em parceria com o produtor Val Santos (Toyshop, VIPER) e tem 12 faixas na versão padrão e outras duas exclusivas para a versão física. O projeto surgiu como uma brincadeira na pandemia e ganhou forma ao longo dos meses. Diversos ícones do brega foram homenageados no álbum, como Sidney Magal, Reginaldo Rossi e Ângelo Máximo. Entre as 12 faixas, estão os singles “Fuscão Preto”, “To Doidão” e outros clássicos, como “Amante Latino” e “Domingo Feliz”. O álbum conta ainda com uma parceria com a atriz Marisa Orth no dueto “Não Se Vá”. Além das 12 faixas da versão padrão, o CD contará com duas exclusivas: “Doces Beijos” (Menudo) e “Sandra Rosa Madalena” (Sidney Magal). Shows do projeto estão sendo planejados para 2022 e 2023.