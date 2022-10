Propaganda eleitoral para o 2º turno começa nesta sexta-feira; confira os detalhes

Inserções serão veiculadas até o dia 28 de outubro e cada candidato terá um espaço de cinco minutos; plano de mídia foi aprovado hoje pelo TSE

LR Moreira/Secom/TSE Tribunal Superior Eleitoral aprovou o plano de mídia referente ao horário eleitoral gratuito



A propaganda eleitoral gratuita de rádio e televisão para o 2º turno das eleições 2022 começa nesta sexta-feira, 7, e vai até o dia 28 de outubro. O plano de mídia referente ao horário eleitoral gratuito aprovado nesta quinta-feira, 6, pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O segundo turno está marcado para o dia 30 de outubro. O tempo de propaganda é de cinco minutos para cada candidato. A propaganda para presidente da República será veiculada na TV de segunda à sábado das 13 horas às 13h10 e das 20h30 às 20h40. No rádio, o horário eleitoral será das 7 horas até as 7h10 e de 12 horas às 12h10. O candidato com maior número de votos no primeiro dará início as apresentações, “seguindo a alternância da ordem a cada programa ou inserção”, segundo o TSE. Além da disputa presidencial, pelo menos em 12 estados haverão segundo turno para governador. As propagandas poderão ser veiculadas no mesmo horário definido para os candidatos à Presidência da República. A aprovação dos planos de mídias é de responsabilidade dos Tribunais Regionais Eleitorais (TREs). Segundo o TSE, cada emissora deve reservar 25 minutos para cada cargo em disputa para veiculação das inserções de 30 a 60 segundos ao longo da programação, de segunda a domingo.