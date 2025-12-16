João Rock muda data para fugir da estreia do Brasil na Copa do Mundo

Ainda sem line-up, o festival se realocou para o 1º de agosto para não coincidir com a estreia da Seleção

Divulgação/João Rock Festival declarou que espera reunir mais 55 mil pessoas



O Festival João Rock mudou a data da realização do evento para 1º de agosto. O motivo da mudança foi a confirmação da estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026 no dia 13 de junho, data originalmente definida para o festival. Ainda sem line-up, o festival declarou que espera reunir mais 55 mil pessoas em sua 23ª edição. A organização confirmou que terá quatro palcos, sendo o que leva o nome do festival prometendo shows sem intervalos por ter um palco duplo.

“A nova data permite que o João Rock aconteça sem conflitar com umas das paixões do brasileiro que é torcer pelo seu time. Vamos todos acompanhar a seleção e também em seguida curtir o festival de forma integral. Foi uma iniciativa que reuniu bandas, organizadores, produtores, patrocinadores e fornecedores e estamos seguros que esta foi a melhor decisão”, conta Luit Marques, um dos organizadores.