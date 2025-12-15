Jovem Pan > Notícias > Mundo > Filho de Rob Reiner é preso após cineasta e sua esposa serem encontrados mortos

Filho de Rob Reiner é preso após cineasta e sua esposa serem encontrados mortos

Nick Reiner foi levado para a prisão do condado de Los Angeles

  • Por Jovem Pan
  • 15/12/2025 13h46
  • BlueSky
Michael Tran / AFP US-CRIME-REINER Rob Reiner tinha 78 anos

Nick Reiner, filho do cineasta de Hollywood Rob Reiner, foi preso nesta segunda-feira (15), informou a imprensa americana, depois que o diretor e sua esposa foram encontrados mortos em sua casa em Los Angeles.

cta_logo_jp
Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp!
WhatsApp

Os canais CBS e ABC noticiaram a detenção, e o jornal Los Angeles Times publicou que filho do cineasta foi levado para a prisão do condado de Los Angeles sob suspeita de homicídio, de acordo com registros prisionais.

Leia também

Polícia investiga morte de Rob Reiner como 'aparente homicídio'
Austrália endurecerá leis sobre armas após atentado

*Com informações da AFP

Publicado por Nátaly Tenório

  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >