Filho de Rob Reiner é preso após cineasta e sua esposa serem encontrados mortos

Nick Reiner foi levado para a prisão do condado de Los Angeles

Michael Tran / AFP Rob Reiner tinha 78 anos



Nick Reiner, filho do cineasta de Hollywood Rob Reiner, foi preso nesta segunda-feira (15), informou a imprensa americana, depois que o diretor e sua esposa foram encontrados mortos em sua casa em Los Angeles.

Os canais CBS e ABC noticiaram a detenção, e o jornal Los Angeles Times publicou que filho do cineasta foi levado para a prisão do condado de Los Angeles sob suspeita de homicídio, de acordo com registros prisionais.

*Com informações da AFP

Publicado por Nátaly Tenório