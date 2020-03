Jonas Brothers cancelam apresentação no Brasil em novembro

Os Jonas Brothers desmarcaram sua apresentação no Brasil, prevista para novembro, segundo informações do jornalista José Norberto Flesch, do Yahoo.

Segundo a publicação desta sexta-feira (6), os irmãos adiaram o show no país, no entanto, a nova data ainda não foi anunciada.

Em vídeo publicado na semana passada, os Jonas Brothers anunciaram que os shows em Las Vegas, em abril, serão os últimos de 2020. No site oficial da banda, não há mais vendas de ingressos para shows após o dia 18 de abril.

Sophie Turner, esposa de Joe Jonas, está grávida do primeiro filho do casal e esse pode ser um dos motivos que fizeram a banda a pausar sua turnê que promove o álbum “Happiness Begins”, lançado em 2019.

The final nine shows… Who’s coming to Vegas in April? We can’t wait to see you guys at the Park Theatre! Tickets are officially on sale now 💥https://t.co/h5pU2CeZYg pic.twitter.com/cACwwqE8KO

— Jonas Brothers (@jonasbrothers) February 27, 2020