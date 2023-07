Jorge Aragão é diagnosticado com câncer que tem origem no sistema linfático

Segundo o Ministério da Saúde, o número de casos de linfoma não Hodgkin duplicou de nos últimos 25 anos, principalmente entre pessoas com mais de 60 anos

O cantor Jorge Aragão foi diagnosticado com um linfoma não Hodgkin



O sambista Jorge Aragão, de 74 anos, anunciou em suas redes sociais que, após uma bateria de exames, foi diagnosticado com um linfoma não Hodgkin (LNH), tipo de câncer que tem origem nas células do sistema linfático e se espalha de maneira não ordenada. “O artista iniciará imediatamente seu tratamento e segue confiante sob os cuidados da hematologista dra. Caroline Rebello e contando com o apoio, orações e energia positiva de todos. Aragão manterá seus compromissos profissionais assim que for possível”, informou a assessoria de imprensa do cantor. Segundo o Ministério da Saúde, o número de casos de linfoma não Hodgkin duplicou de nos últimos 25 anos, principalmente entre pessoas com mais de 60 anos, “por razões ainda desconhecidas”.