McFly anuncia ‘Broken By You’, música em parceria com a banda Fresno; ouça prévia

Colaboração com a banda brasileira será lançada na próxima sexta-feira, dia 21 de julho

Banda britânica vai lançar parceira com brasileiros na próxima semana



Os britânicos do McFly anunciaram nesta sexta-feira, 14, o seu próximo single “Broken By You” para a próxima sexta, dia 21 de julho. A música foi feita em parceira com a banda brasileira Fresno. O single estará na versão deluxe do álbum “Power to Play”, lançado em 9 de junho. Nas redes sociais, o vocalista da Fresno, Lucas Silveira, comemorou o lançamento, assim como os fãs que apelidaram a colaboração de McFresno. A amizade entre os integrantes do McFly e da Fresno começou durante a pandemia de Covid-19, quando Lucas e Dougie Pointer faziam transmissões na Twich. Em maio do ano passado, eles se apresentaram juntos na turnê do grupo britânico pelo Brasil.

