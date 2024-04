Junior Lima aparece nu em prévia de novo clima e agita a web

A cena é para divulgar o novo single do cantor que será lançado dia 11 de abril

Reprodução/Instagram/@junior_oficial . A música faz parte do álbum Solo -Volume 2



O cantor Junior Lima, irmão de Sandy, gerou polêmica ao ser flagrado nu em uma prévia do clipe de seu novo single, intitulado “Seus Planos”. A música faz parte do álbum Solo -Volume 2 e será lançado no dia 11 de abril, às 00h. A cena foi compartilhada em um vídeo, onde o cantor aparece sentado em uma banheira totalmente nu. A postagem já conta com inúmeros comentários, entre eles, alguns divertidos e ousados. “Minha nossa senhora do Dig Dig Joy”, disse uma internauta. “Até me belisquei. Será que é ilusão?”, perguntou outro.

