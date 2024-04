Prefeitura do Rio de Janeiro trata show gratuito de Madonna como réveillon antecipado

Embratur divulgou aumento de 27% no número de turistas estrangeiros programados para desembarcar na primeira semana de maio

Reprodução/Instagram A Madonna vai se apresentar na praia de Copacabana no dia 4 de maio a partir das 21h45



A Prefeitura do Rio de Janeiro está tratando o show gratuito da Madonna como um Réveillon antecipado, planejando o esquema de segurança igual ao da maior festa de final de ano do País. Mais de um mês antes, os hotéis locais estão anunciando as taxas de reservas equivalentes às do Carnaval, entre 80% e 90% e trabalham com expectativa de lotação máxima. A Agência de Promoção Internacional do Turismo (Embratur) divulgou aumento de 27% no número de turistas estrangeiros programados para desembarcar na primeira semana de maio. Companhias aéreas montaram bases temporárias no Aeroporto do Galeão para darem conta dos 170 voos extras programados.

A Madonna vai se apresentar na praia de Copacabana no dia 4 de maio a partir das 21h45. O show deve ser a último da The Celebration Tour, em que a cantora comemora 40 anos de carreira, e a única da turnê na América Latina. Será a quarta vez que a rainha do pop se apresenta em solos brasileiros. O fanatismo pela artista não é exclusividade brasileira, tanto que no dia em que datas e ingressos da turnê foram disponibilizados, as entradas esgotaram em 7 minutos em Paris, 10 em Amsterdã, 15 em Nova York e 20 em Londres, o que fez com que aumentassem as 35 apresentações iniciais para 51.

Euforia nas redes sociais

“‘Safada’ is coming to Rio”, brincou Madonna em seu Instagram. Como trilha sonora da postagem, ela anexou a música Faz Gostoso, que canta com a cantora Anitta. A publicação recebeu comentários de várias celebridades brasileiras, como a própria ‘Girl From Rio’, Ivete Sangalo e Pabllo Vittar. “Vem, vem, vem”, escreveu a carioca. “Queen”, comentou Ivete.

