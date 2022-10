Junior se posiciona sobre apoio de Chitãozinho a Bolsonaro: ‘Toda família tem um tiozão do Zap’

Cantor também falou sobre a importância do voto nas eleições e ressaltou a sua escolha

Divulgação Cantor Junior comentou sobre o apoio de Chitãozinho a Bolsonaro



O cantor Junior Lima comentou nesta terça-feira, 18, por meio das redes sociais, o apoio do tio Chitãozinho, da dupla com Xororó, sobre o apoio ao presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL). O sertanejo participou da reunião de artistas do mesmo gênero musical com o presidente, no Palácio da Alvorada, na segunda-feira, 17. “Novos estudos apontam: Toda família tem um tiozão do Zap”, disse o músico. No encontro, também estavam presentes os cantores Gusttavo Lima, Leonardo, Zezé Di Camargo, Fernando, da dupla com Sorocaba, George Henrique, da dupla com Rodrigo, e Sula Miranda. Antes de se posicionar, Junior falou sobre a importância do voto nas eleições e frisou a sua escolha. “Votar é um ato de muita responsabilidade, porque não se vota pensando em si mesmo somente, mas coletivamente. E para isso é preciso mais consciência, mais aprofundamento na realidade de todos”, iniciou. “Por ter, pessoalmente, feito cada vez mais essa busca, sou contra o governo atual e escolho um caminho diferente do que vi nos últimos 4 anos. E faço isso, mesmo em um cenário de escolha muito distante do que enxergo como ideal, mas consciente de que é preciso mudar”, finalizou.