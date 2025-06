Justiça do Rio de Janeiro manda soltar MC Poze do Rodo

Artista é investigado por apologia ao crime e suspeita de envolvimento com o Comando Vermelho

A Justiça do Rio de Janeiro avaliou que a prisão de 30 dias imposta a Poze, que foi preso na última semana por apologia ao crime e suspeita de envolvimento com o Comando Vermelho, era desproporcional. Com a concessão do habeas corpus, o cantor poderá evitar a detenção, mas ainda terá que cumprir algumas condições estabelecidas pela Justiça. Entre as medidas cautelares que o músico deverá seguir, estão a proibição de deixar a comarca e a obrigatoriedade de comparecer mensalmente ao juízo.

Viviane Noronha, companheira de MC Poze do Rodo, expressou sua alegria nas redes sociais após a Justiça conceder um habeas corpus ao artista na tarde desta segunda-feira (2). “Obrigada, Jesus. Saiu a decisão. MC não é bandido. Aceitem!”, escreveu nos stories do Instagram.

Publicado por Nátaly Tenório

