Tati Machado fala sobre a perda do filho pela primeira vez: ‘Tudo dói’

Tati Machado abriu seu coração ao falar sobre a trágica perda de seu filho, Rael, que faleceu com 33 semanas de gestação. “Levo no coração uma ferida acesa, daquelas inexplicáveis mesmo. Com ela trago perguntas, muitas por sinal. E de resposta: o silêncio. O mistério da vida. E eu, que sempre estive no controle, me perco, me descontrolo. E agora a única certeza que tenho é que jamais serei a mesma. Tudo dói, tudo! Dói para respirar e dói para viver. Eu acordo e tudo de novo. Isso quando durmo”, disse nas redes sociais nesta segunda-feira (2).

Durante a gestação, Tati revelou que experimentou uma felicidade sem igual, mas essa alegria foi abruptamente substituída pela tristeza após a perda. Ela compartilhou que passou pelo trabalho de parto. “Foi o primeiro encontro mais cheio de amor que eu poderia desejar naquele momento. Eu e Bruno formamos mesmo a melhor dupla do mundo. E eu só fiz confirmar nas horas de trabalho de parto, em que a gente, de mãos dadas, entre uma contração e outra, se olhava e dizia que conseguiríamos juntos ressignificar aquilo tudo”, escreveu, se referindo ao marido, Bruno Monteiro.

A jornalista também mencionou a semelhança de Rael com seu pai. “A mistura do nosso amor, que, durante os últimos oito meses, só fez crescer. Ele nasceu perfeito, grandão que nem o pai, como já esperávamos. Só não vou poder saber se meu maior desejo se realizaria. A cara do pai, mas com a personalidade da mamãe. Me resta seguir sonhando como a sonhadora que sempre fui. Mas como que sonha diante do pesadelo de perder um filho?”

Por fim, Tati refletiu sobre a experiência de lidar com a dor da perda, afirmando que agora compreende melhor aqueles que enfrentam essa situação em silêncio.

