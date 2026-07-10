Justin Bieber, BTS e Madonna: veja os show confirmados para a final da Copa

Decisão está marcada para o dia 19, em Nova Jersey, nos Estados Unidos

Após o início da Copa do Mundo com três cerimônias de abertura, cada uma realizada em um dos países-sede, a final do torneio trará grandes nomes da música para o encerramento do evento.

Ao seguir o esquema realizado pelo Super Bowl, a Copa do Mundo estreia o formato de trazer apresentações musicais para a última disputa de sua edição. A partida entre as duas seleções, ainda a serem definidas, prevista para ocorrer no próximo domingo (19), terá a performance de uma série de artistas consagrados da música durante o seu intervalo.

Além da parte musical, ainda haverá uma participação dos Muppets durante a celebração.

Os shows

A performance do intervalo será feita em apoio ao Fifa Global Citizen Education Fund. Confira abaixo os nomes confirmados: