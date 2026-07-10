Justin Bieber, BTS e Madonna: veja os show confirmados para a final da Copa
Após o início da Copa do Mundo com três cerimônias de abertura, cada uma realizada em um dos países-sede, a final do torneio trará grandes nomes da música para o encerramento do evento.
Ao seguir o esquema realizado pelo Super Bowl, a Copa do Mundo estreia o formato de trazer apresentações musicais para a última disputa de sua edição. A partida entre as duas seleções, ainda a serem definidas, prevista para ocorrer no próximo domingo (19), terá a performance de uma série de artistas consagrados da música durante o seu intervalo.
Além da parte musical, ainda haverá uma participação dos Muppets durante a celebração.
Os shows
A performance do intervalo será feita em apoio ao Fifa Global Citizen Education Fund. Confira abaixo os nomes confirmados:
- Justin Bieber;
- BTS;
- Madonna;
- Shakira;
- Coldplay;
- Burna Boy;
- Gustavo Dudamel;
- Coral PS22 Chorus;