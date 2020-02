Justin Bieber está de volta com o álbum ‘Changes’; ouça

Divulgação Bieber divulgou seu novo álbum nesta sexta-feira (14)



Justin Bieber está de volta! Depois de quase um ano em que declarou, durante show de Ariana Grande no Coachella, que retornaria à música depois de período sabático, o cantor aproveitou o Dia dos Namorados nos Estados Unidos para lançar seu novo álbum, “Changes”.

O disco, o primeiro desde “Purpose”, de 2015, mostra um pouco, como o nome diz, das mudanças na vida do astro nos últimos cinco anos. Ele agora é um homem casado e diversas faixas fazem referência ao seu relacionamento com a esposa Hailey Bieber, como “Intentions”, “Habitual” e “That’s What Love Is”.

No tracklist, também aparecem diversas parcerias – além de Kehlani, no single previamente divulgado “Get Me”. Quavo participa de “Intentions”, Post Malone e Clever aparecem em “Forever”, Travis Scott colabora em “Second Emotion” e Lil Dicky em “Running Over”.

A primeira música da nova fase, Yummy, também ganhou remix, com Summer Walker.

