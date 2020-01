Apesar de campanha de Justin Bieber, ‘Yummy’ estreia em 2º no Billboard Hot 100

O single ‘Yummy’, de Justin Bieber, foi barrado por ‘The Box’, de Roddy Ricch, no Billboard Hot 100

Reprodução/Instagram Justin Bieber não conseguiu o topo do Billboard Hot 100



Justin Bieber mobilizou os fãs para fazer com que “Yummy” estreasse no topo do Billboard Hot 100, mas a campanha não funcionou. A publicação divulgou o ranking nesta segunda-feira (13) e mostrou o single na 2ª posição.

Bieber perdeu o 1º lugar para o rapper Roddy Ricch, que emplacou o single “The Box”. O vídeo da música tem pouco mais de 33 milhões de visualizações no YouTube.

Na semana passada, Justin Bieber fez um tutorial para ensinar os fãs a fazer com que “Yummy” chegasse ao topo do Hot 100. O cantor chegou a pedir para que as pessoas ouvissem ao single no Spotify enquanto dormiam.

“Yummy”, lançado no começo do ano, é o primeiro single do novo álbum de Justin Bieber, ainda sem data de lançamento.