Justin Bieber expõe desavença com amigo e fala sobre traumas

No final de seu desabafo nas redes sociais, cantor ressaltou sua fé: ‘Jesus é a única pessoa que me faz querer fazer da minha vida algo sobre os outros’

Além de expor a briga, cantor também abordou questões relacionadas à sua saúde mental



Justin Bieber utilizou suas redes sociais nesta segunda-feira (16) para desabafar sobre uma desavença com um ex-amigo, revelando trechos de uma conversa entre eles. O cantor enfatizou que não irá reprimir suas emoções e que desentendimentos são parte natural de qualquer relacionamento. Ele também comentou que sua dor é reflexo de traumas que vivenciou no passado e se opôs à ideia de que sua raiva seria um “ataque”.

Siga o canal da Jovem Pan Entretenimento e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Em meio à polêmica, Bieber decidiu encerrar a amizade, deixando claro que não tolera ser chamado de covarde. O artista expressou sua frustração com a situação e a necessidade de se afastar de pessoas que não compreendem suas reações emocionais. Além de expor a briga, cantor também abordou questões relacionadas à sua saúde mental. Ele questionou as expectativas de algumas pessoas que pedem que ele simplesmente “se cure”, reconhecendo que enfrenta dificuldades com a raiva. Por fim, Bieber encerrou seu desabafo ressaltando sua fé: “Jesus é a única pessoa que me faz querer fazer da minha vida algo sobre os outros. Porque, honestamente, estou exausto de pensar sobre mim mesmo ultimamente, vocês não estão?”.

Veja a publicação:

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Justin Bieber (@justinbieber)

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Luisa dos Santos