Blake Lively se pronuncia após vitória judicial contra Justin Baldoni

Nos stories em seu perfil no Instagram, estrela de ‘Gossip Girl’ comemorou o resultado do processo de difamação e expressou solidariedade às mulheres que enfrentam situações semelhantes

Reprodução/Youtube/Prime Video Ainda na mensagem, atriz destacou que esteve ao lado de 19 organizações que atuam na proteção de mulheres



Nesta segunda-feira (9), Blake Lively se pronunciou após obter uma vitória judicial contra Justin Baldoni, que a acusava de difamação. Nos stories em seu perfil no Instagram, a estrela de Gossip Girl comemorou o resultado do processo e expressou solidariedade às mulheres que enfrentam situações semelhantes.”Como tantas outras, senti a dor de enfrentar um processo de retaliação, incluindo a vergonha fabricada que tenta nos destruir. Embora a ação contra mim tenha sido vencida, muitas não têm recursos para reagir”, escreveu a atriz, em um trecho de seu pronunciamento.

Ainda na mensagem, ela destacou que esteve ao lado de 19 organizações que atuam na proteção de mulheres. “Continuo mais determinada do que nunca a defender o direito de cada mulher de ter voz na proteção de si mesma, incluindo sua segurança, sua integridade, sua dignidade e sua história”, afirmou. Blake listou algumas organizações de proteção às mulheres e agradeceu ao apoio de quem esteve ao seu lado. “Com amor e gratidão por todas que estiveram ao meu lado, muitas eu conheço, muitas eu não conheço. Mas nunca deixarei de valorizar ou lutar por vocês.”

Veja a publicação:

Batalha judicial

A batalha judicial entre Blake Lively e Justin Baldoni causada pela turbulenta relação dos dois nas filmagens de É Assim que Acaba ganhou um importante capítulo nesta segunda-feira (9). O juiz Lewis Liman dispensou o processo de difamação no valor de 400 milhões de dólares (mais de R$ 2 bilhões na cotação atual) aberto pelo ator e sua equipe contra a estrela de Gossip Girl, seu marido, Ryan Reynolds, e o jornal The New York Times. Apesar da decisão, Liman permitiu que Baldoni e sua equipe submetam à corte uma nova emenda ao processo até 23 de junho. “Os representantes da Wayfarer [estúdio de Baldoni] não alegaram que Lively é responsável por nenhuma constatação além daquelas em sua ação [de assédio sexual] no Departamento de Direitos Civis da Califórnia, que são sigilosas”, disse o juiz em seu parecer. Saiba mais sobre a decisão aqui.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A batalha judicial entre Lively e Baldoni começou em 2024, quando a atriz acusou o ator e cineasta de assédio sexual semanas após o filme É Assim que Acaba, protagonizado por ambos, estrear nos cinemas. Nos meses seguintes, os dois trocaram acusações, com o diretor afirmando que as declarações de Lively foram inventadas como forma de difamá-lo após ela tentar assumir o controle da produção. O julgamento do processo inicial aberto por Lively está marcado para março de 2026.

Publicado por Luisa Cardoso

*Com informações do Estadão Conteúdo