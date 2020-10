Justin Bieber reflete sobre própria solidão no clipe emotivo de ‘Lonely’

Ator Jacob Tremblay interpretou o cantor quando criança nos seus primeiros anos de fama

Reprodução/YouTube Justin Bieber abriu o coração sobre o preço da fama em música lançada nesta sexta-feira (16)



Justin Bieber lançou uma nova música nesta sexta-feira (16), “Lonely”, que já chegou com clipe. A canção reflete sobre a solidão do artista e o preço da fama, especialmente nos primeiros anos de sua carreira. O ator Jacob Tremblay, do filme “O Quarto de Jack”, viveu o jovem Justin no vídeo. “E se você tivesse tudo, mas ninguém para ligar? Talvez assim você me conhecesse. Porque eu tive de tudo, mas ninguém me escutando e isso é solitário pra cara***”, desabafa o cantor no refrão. No mês passado, Justin Bieber lançou uma parceria gospel com Chance The Rapper, a canção “Holy”.

Assista ao clipe: