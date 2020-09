‘Holy’: Justin Bieber lança parceria gospel com Chance The Rapper; assista

Nova música dos cantores chegou nesta sexta-feira (18) às plataformas de streaming e YouTube

Reprodução/YouTube Justin Bieber divulgou nova música nesta sexta-feira (18)



Justin Bieber e Chance The Rapper lançaram o single “Holy” nesta sexta-feira (18), que já chegou com clipe. A canção tem forte influência no gospel norte-americano e tanto a letra quanto o vídeo passam mensagens bastante inspiradoras. Bieber estrela o clipe com a atriz Ryan Destiny, onde vivem um casal superando dificuldades juntos. No início do ano, Justin lançou o álbum “Changes”, o primeiro desde “Purpose”, de 2015. A última coletânea já reflete a nova fase do artista, agora um homem casado e mais maduro.

Veja o clipe: