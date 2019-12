Kanye West não fará show no aniversário de SP, mas ainda pode vir em 2020

Reprodução Rapper estaria negociando outras datas para se apresentar na cidade



O cantor Kanye West adiou sua vinda ao Brasil. Após os fãs se agitarem com a possibilidade de verem o rapper americano ao vivo e de graça no aniversário de São Paulo, o colunista João Batista Jr., da Veja, informou nesta sexta-feira (27) que o show não irá acontecer nesta data, mas ainda não está descartada por completo uma apresentação do artista na cidade.

O empresário Alexandre Allard, responsável pela vinda do rapper e pelo empreendimento Cidade Matarazzo, garantiu que West ainda negocia datas para se apresentar em São Paulo.

O show do Kanye West foi anunciado há algumas semanas pela colunista Sonia Racy, do Estadão. Segundo sua apuração, o convite surgiu de Bia Doria, esposa do governador João Doria. “Conseguimos convencê-lo da importância de uma apresentação sua no Brasil”, afirmou Bia na época.

Na última quarta-feira (25), o rapper lançou o seu segundo disco gospel “Jesus Is Born“, sucedendo “Jesus Is King”, também divulgado neste ano.