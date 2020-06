Kanye West lança parceria com Travis Scott; assista ‘Wash Us In The Blood’

Canção é o primeiro single de ‘God’s Country’, próximo álbum do rapper que ainda não ganhou data de lançamento

Reprodução/YouTube Música inédita é a primeira após o lançamento de 'Jesus Is King'



Kanye West revelou nesta terça-feira (30) o primeiro single de seu próximo álbum, “God’s Country”. A faixa “Wash Us In The Blood” é uma parceria com o rapper Travis Scott e já chegou com clipe poderoso.

No vídeo, imagens reais de violência policial contra negros nos Estados Unidos são mescladas com animações, cenas de jogos eletrônicos e de discursos de personalidades negras.

O lançamento marca o primeiro trabalho de West após “Jesus Is King” e “Jesus Is Born“, discos gospel disponibilizados em 2019 pelo cantor.

“God’s Country” ainda não ganhou data de lançamento.

Confira o clipe: