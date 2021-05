Karol Conká anuncia o lançamento da música ‘Dilúvio’

Cantora aproveitará sua apresentação na final do ‘BBB 21’ para lançar o single; será o primeiro trabalho da artista após sua eliminação do reality show

Divulgação/KarolConká 'Dilúvio' é a primeira música lançada por Karol Conká após a sua eliminação do 'BBB 21'



A cantora Karol Conká aproveitará a final do “BBB 21“, que contará com shows de ex-participantes do camarote, na noite desta terça-feira, 4, para lançar sua nova música, “Dilúvio”. Será o primeiro trabalho da artista após sua eliminação do reality show. A participante foi eliminada com o maior índice de rejeição da história, 99,17% dos votos. Com seu documentário recém-lançado no Globoplay, Conká disse que retornar ao programa será uma marca importante na sua vida. “Voltar à casa do BBB é revisitar um momento de vida que, como alguns outros – deixar a casa dos pais, lançar o primeiro disco, se tornar mãe –, marca um antes e um depois na minha história. Foi o início de um processo de conquista de mais autoconhecimento e maturidade na forma de me relacionar com circunstâncias emocionalmente desafiadoras”, comentou a cantora. “Dilúvio” será lançada nesta quarta-feira, 5, à meia-noite.