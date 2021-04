‘A Vida Depois do Tombo’: Globoplay anuncia série documental sobre Karol Conká

Produção mostrará a trajetória da cantora focada no período de pós-eliminação do BBB 21

A rapper Karol Conká entrou para a história do Big Brother Brasil sendo a participante eliminada com o maior índice de rejeição da história, 99,17% dos votos. A participação da cantora no reality show fez um estrondo nas redes sociais com as polêmicas atitudes de Conká, e o caso ficou tão grande que a Globoplay anunciou neste domingo, 11, uma série documental sobre a saída da cantora do programa: ‘A Vida Depois do Tombo’ será lançada no dia 29 de abril na plataforma de streaming da Rede Globo. A ideia da produção é mostrar a ascensão e queda da artista. Na chamada que foi ao ar durante o intervalo da Supercopa do Brasil, na TV Globo, a cantora diz. “Depois do tombo, a gente faz o quê? A gente levanta!”. O título da série remete a música ‘Tombei’, lançada em 2019 e que virou um hit.