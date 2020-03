Katy Perry vence processo que a acusava de plágio em ‘Dark Horse’

Reprodução Katy Perry venceu ação de plágio



Katy Perry teve vitória importante em processo que a acusava de plágio no hit “Dark Horse”. A juíza federal Christina A. Snyder contrariou a decisão do júri e afirmou que os acordes similares da música com o artista que a acionou judicialmente não são únicos o suficiente para que sejam protegidos por direitos autorais.

Em julho do ano passado, o júri chegou à conclusão de que um trecho havia sido tirado de “Joyful Noise”, canção do rapper cristão Flame. Na ocasião, Katy teria de pagar 2.8 milhões de dólares em danos.

A juíza, no entanto, considerou que o veredito do júri não tinha suporte o suficiente nas evidências do caso. “A combinação de notas não é particularmente única ou rara”, afirmou.

Flame, que tem o nome Marcus Gray, ainda poderá apelar da decisão da juíza.