‘High Road’, novo álbum de Kesha, já está disponível na íntegra; confira

Reprodução/Instagram 'Raising Hell' foi divulgado nesta sexta-feira (31) com 16 faixas



Saiu nesta sexta-feira (31) o novo álbum de Kesha, “High Road”. A cantora, que vinha divulgando alguns singles nos últimos meses, botou a voz pra jogo ao longo das 16 faixas do trabalho.

Em outubro, Kesha lançou “Raising Hell” em parceria com a cantora Big Freedia, música que já chegou acompanhada de videoclipe. Um mês depois foi a vez do público ver e ouvir “My Own Dance“.

O último álbum de Kesha foi “Rainbow”, de 2017.

Ouça ‘High Road’: