Travis Barker se desculpa por cancelamento de shows do Blink-182: ‘Decisão difícil’

Baterista postou fotos de cirurgia que fez no dedo e disse que ‘voltará quando estiver 100%’; banda é esperada no Lollapalooza Brasil 2024

Reprodução/ instagram @travisbarker Travis quebrou o dedo e precisou passar por cirurgia



O baterista do Blink-182, Travis Barker, usou suas redes sociais nesta sexta-feira, 3, para se desculpar com os fãs sul-americanos pelos shows cancelados da banda no próximo mês. A banda norte-americana se apresentaria no Lollapalooza do Chile, da Argentina e do Brasil. “América do Sul eu amo vocês e sinto muito não conseguir fazer esses shows”, escreveu Travis. “Acabei de fazer a cirurgia e vou me curar e voltar quando estiver 100%”, concluiu. No Instagram, o músico explicou o procedimento. “Foi uma decisão difícil de tomar, mas no final das contas eu não poderia continuar tocando bateria sem ela [mão]. Era inevitável que meu dedo tivesse se deslocado novamente sem consertar o ligamento rompido cirurgicamente”, avaliou. O duo Twenty One Pilots foi confirmado como substituto do Blink-182 em todos os shows da América do Sul. Segundo o Lolla, o trio se apresentará na edição de 2024. Na quarta-feira, Tom Delonge gravou um vídeo também pedindo desculpas e disse estar arrasado pelo cancelamento. A banda nunca veio ao Brasil.

