Lady Gaga abre as Olimpíadas de Paris com homenagem a Édith Piaf e Zizi Jeanmaire

Escalada para o primeiro show da cerimônia de abertura, a artista recebeu os atletas cantando em francês

Aris Messinis/AFP A cantora americana Lady Gaga canta uma música na área da ponte Sully durante a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos



A abertura das Olimpíadas de Paris 2024 começou com um show da estrela internacional Lady Gaga. Vestindo preto e penas rosas, ela se apresentou na escadaria do Grand Ballet. Gaga cantou “Mon Truc en Plumes” e utilizou plumas rosas e brancas em homenagem ao francês Zizi Jeanmaire. Além disso, também cantou “La Vie en Rose” e, inclusive, tocou um trecho em um piano montado à beira do rio Sena, homenageando a cantora Édith Piaf. Lady Gaga é cantora, compositora e atriz. Ganhou o Oscar de melhor canção por Nasce Uma Estrela (2018) e já conquistou diversos Grammys ao longo da carreira. É a primeira vez que a cerimônia é realizada ao ar livre, e não em um estádio olímpico. Aproximadamente 6.800 atletas fazem parte da abertura, em um percurso de 6 km ao longo do Rio Sena, durante as três horas e 45 minutos de cerimônia.