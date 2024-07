Marcelinho Huertas, estrela da seleção brasileira de basquete, vai se aposentar após as Olimpíadas 

Armador que participou de Londres-2012 e da Rio-2016 estava fora do time nacional desde o Mundial de 2023, mas decidiu voltar para uma ‘última dança’

Divulgação/Fiba Marcelinho Huertas vai para a sua terceira Olimpíada



Marcelinho Huertas, armador brasileiro de 41 anos, irá se aposentar após os Jogos Olímpicos de Paris. Insatisfeito com seu desfecho jogando pelo país, o jogador decidiu voltar à seleção após a contratação do técnico Aleksandar Petrovic em abril deste ano, para a disputa do Pré-Olímpico. Em entrevista coletiva na época, o comandante comentou que Marcelinho ligou para ele e se colocou à disposição para a competição. Huertas jogou quatro jogos e teve média de 11,5 pontos além de 5,3 assistências, números expressivos para um jogador da sua idade. Além disso, foi eleito o melhor jogador da Liga dos Campeões da Fiba (Federação Internacional de Basquetebol) e se tornou o jogador com mais assistências na história da liga espanhola.

O Brasil espera um desempenho melhor do que nas últimas olimpíadas. Em Londres ficou em quinto, em 2016 foi eliminado na fase de grupos e nem se classificou para as Olimpíadas de Tóquio. O Brasil estreia no basquete contra a França, no sábado (27), 12h15 (e Brasília), que promete ser um jogo duro, já que o adversário joga em casa e conta com estrelas como Rudy Gobert e Victor Wembanyama (os dois atuam na NBA). Além de França, Japão e Alemanha fecham o grupo do Brasil. Os três primeiros do grupo se classificam.