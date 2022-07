Murilo Huff, Maraisa e mais famosos homenageiam Marília Mendonça; cantora faria 27 anos

Luísa Sonza, Matheus e Kauan, e Gil do Vigor também se manifestaram neste 22 de julho, dia do aniversário da Rainha da Sofrência

Reprodução/Instagram/murilohuff Marília Mendonça recebeu uma homenagem do ex-namorado, Murilo Huff



A cantora Marília Mendonça completaria 27 anos nesta sexta-feira, 22. A artista, que ficou conhecida como a Rainha da Sofrência, morreu em novembro do ano passado após sofrer um acidente aéreo. Vários artistas prestaram homenagens à cantora. O cantor Murilo Huff, que é pai de Leo, único filho de Marília, escreveu: “Hoje o dia vai ser um pouco mais difícil do que os outros. Isso porque, hoje estaríamos comemorando muito e ansiosos esperando para chegar na segunda-feira para o festão que provavelmente você teria planejado. A pessoa que mais gostava de aniversários que eu já conheci (risos), não podia ser morno, ou mais ou menos. Passar por essa data sem uma semana inteira de comemoração era impossível”. O artista acrescentou: “Infelizmente, pelo primeiro ano desde que eu te conheci, o dia 22 de julho não vai ser desse jeito por aqui, mas eu sei que hoje você deve ter acordado aí com um monte de anjos cantando os parabéns para você, e que você está comemorando ao lado de Deus. Que sorte a deles! Hoje o dia vai ser um pouco mais difícil do que os outros… para nós que estamos aqui morrendo de saudade, porque aí no céu eu sei que a festa vai ser grande”.

A cantora Maraisa, dupla de Maiara, também prestou sua homenagem à amiga. “Quando se tem uma amizade verdadeira, nossas demonstrações de afeto se tornam muito naturais. É espontâneo que aconteçam em vida, e nós buscamos isso. Hoje, depois de todas as circunstâncias que vivenciamos com a perda da Marília, todos nós que dividimos com ela um pouquinho de nossos momentos, podemos provar essa amizade e esse amor através do cuidado com sua obra, dando continuidade àquilo que ela sonhou. Muitas questões antes definidas, precisavam ter essa continuidade. Eu prometi muitas coisas à ela em vida, como acontece naturalmente numa amizade, talvez em uma das fases em que ela estava mais engajada no trabalho”, escreveu a sertaneja. “Nos nossos últimos meses, tive a impressão diversas vezes de que ela sentia que iria acontecer algo, por isso, deixou tudo organizado ainda em vida, para que nós pudéssemos realizar agora! Gratidão a Deus e a essa família que eu amo, por realizar os desejos da nossa eterna rainha! Sei que onde ela estiver, estará muito feliz e orgulhosa.”

A cantora Luísa Sonza, que chegou a faixa Melhor Sozinha com Marília, postou fotos e vídeos dessa parceria e comentou: “Eu te amo! Eterna”. A dupla Matheus e Kauan também não deixou a data passar em branco: “Hoje estaríamos comemorando o aniversário da nossa eterna rainha, Marília Mendonça. Foi uma honra ter conhecido essa mulher tão maravilhosa e que só trouxe coisas boas pra vida das pessoas. Hoje tá tendo festa por lá! Saudades eternas! Nós e o Brasil inteiro te amamos”. O ex-BBB Gilberto Nogueira declarou o seguinte: “Marília Mendonça segue com o dom de trazer alegria e talento para o nosso dia a dia, que coisa linda esse EP. Eternamente nossa rainha”. Nesta semana, a família da artista lançou um EP inédito da cantora chamado “Decretos Reais Vol. 1”, com quatro faixas extraídas da live Serenata, feita em maio de 2021.

