Lenda da Motown, compositor Lamont Dozier morre aos 81 anos

KEVIN WINTER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP Compositor Lamont Dozier foi introduzido no Hall da Fama do Rock and Roll em 1990



O cantor e compositor Lamont Dozier, lendário astro da Motown, morreu aos 81 anos nesta segunda-feira, 8, em casa. No entanto, a informação foi divulgada apenas nesta terça-feira, 9, pela família do produtor musical americano, que escreveu e produziu clássicos como Stop! In The Name Of Love, Baby Love e Two Hearts. Em nota, a família ressaltou a brilhante carreira de Lamont Dozier. “Respeitado como um dos gênios musicais mais humildes a atingirem o nível de sucesso que atingiu, Lamont Dozier era icônico”, diz o comunicado. Considerado um dos mais reconhecíveis membros do trio de compositores que incluía os irmãos Brian e Eddie Holland, Dozier trabalhou com artistas contemporâneos como Kanye West, Dave Stewart, da banda Eurythmics e os Black Eyed Peas. Além disso, suas músicas já foram regravadas por artistas como Rolling Stones, Linda Ronstadt, James Taylor, entre outros. Os irmãos Holland e Dozier, que formavam o grupo Holland-Dozier-Holland, foram introduzidos no Hall da Fama do Rock and Roll em 1990.