Léo Santana traz Luísa Sonza para o pagodão baiano em ‘Século 21’; ouça

Parceria dos cantores já tem clipe disponível e promete agitar um futuro Carnaval pós-pandemia

Reprodução/Instagram/luisasonza Luísa Sonza teve que adiar gravação do clipe com Léo Santana após ter Covid-19



“Século 21”, a parceria de Léo Santana e Luísa Sonza, já está disponível nas plataformas de streaming, inclusive com clipe. O baiano botou a cantora para dançar ao som do pagodão de sua região, que também foi misturado com o pop de Luísa. Como resultado, saiu uma música que já está entre as apostas para um futuro Carnaval pós-pandemia. No vídeo, Sonza desfila vários looks ousados ao lado do GG. A gravação do clipe aconteceu após a recuperação da cantora da Covid-19. Assintomática, ela foi diagnosticada com a doença no final de agosto.

Confira o clipe: