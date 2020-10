Sandy retoma carreira solo com lançamento do EP ’10:39′; ouça

Em três canções, cantora reflete sobre o período de isolamento social de forma intimista

Reprodução/Instagram/sandyoficial No ano passado, Sandy e o irmão Junior fizeram história com a turnê comemorativa de 30 anos da dupla



Após uma turnê de sucesso ao lado do irmão Junior, Sandy retomou sua carreira solo com o lançamento do EP “10:39” nesta quarta-feira (13). Com três faixas, as músicas são regravações das bandas Supercombo (“Piloto Automático”) e 5 a Seco (“Lua Cheia”), além de nova versão de faixa autoral (“Tempo”). No Instagram, Sandy falou que o novo trabalho é fruto da reflexão sobre o período de isolamento social. “Pra mim, como artista, seria impossível passar por esse período sem ser afetada de alguma maneira. A nossa profissão é toda baseada na nossa capacidade (ou necessidade) de expressar o que a gente sente em forma de arte”, escreveu.

Ela ainda disse que ainda não conseguia compor músicas novas por não se sentir “completamente sincera ou suficiente”. “E algumas canções específicas que eu já amava há muito tempo, de repente, se mostraram pra mim com um sentido completamente novo e inesperado. Assim nasceu a necessidade de fazer esse EP”, completou. “Três músicas que viraram uma só, que se confundem uma com a outra, assim como as horas, os dias e os meses desse ano maluco. Produzi em casa, com a família e com poucos músicos que gravaram à distância suas lindas participações. (…) Chamar de EP até soa estranho; está mais pra um convite pra que as pessoas dividam esses 10:39 comigo, pra gente respirar, pensar, refletir, se permitir sentir e tentar encontrar algum aconchego um no outro. Ainda que — por mais algum tempo — à distância”, escreveu Sandy.

Ouça o EP ’10:39′, de Sandy: