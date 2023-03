Lexa transforma Festival GRLS! em baile funk e agita o público

Cantora foi a segunda a subir ao palco no Centro Esportivo Tietê, em São Paulo, e empilhou hits

Jovem Pan/Flavia Matos Lexa foi uma das primeiras atrações do Festival Grls! neste sábado, 4



Debaixo de sol e com o público ainda chegando ao Centro Esportivo do Tietê, em São Paulo, Lexa entrou no palco e transformou o Festival GRLS! em um baile funk. Empolgada e com um balé impecável, a cantora apresentou seus maiores hits como Sapequinha, Chama Ela, Combatchy e Só Depois do Carnaval. A artista também incluiu no setlist músicas de Gloria Groove, Pablo Vittar e Luísa Sonza. O público foi chegando e ainda conferiu um pancadão com direito ao hit Aí Preto, de L7nnon, e Eva, da Banda Eva.

Na interação com os fãs, Lexa pareceu um pouco frustrada por se apresentar no início da tarde, mas mesmo assim agradeceu muito ao Festival Grls! pela iniciativa de um evento que mostra o poder feminino. Ela chegou a dizer que só se apresentou no horário das 13h “umas quatro vezes na vida”. Lexa foi a segunda artista do dia. Rachel Reis abriu a segunda edição do festival com um balanço baiano gostoso e empolgou as poucas pessoas que chegaram cedo ao festival. Neste sábado, 4, ainda se apresentam Margareth Menezes, Maria Angeliq, Duda Beat, JoJo e Sandy.