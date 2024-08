Lily Allen briga com organização de direitos dos animais após devolver cachorro a abrigo

PETA respondeu a cantora e critícou sua decisão, dizendo que ‘cachorros são um comprometimento para a vida’

Divulgação/Instagram/@lilyallen Cantora contou a história em seu podcast



A cantora Lily Allen está recebendo críticas nas redes sociais depois de revelar que devolveu uma cadela adotada ao abrigo. A britânica, que divulgou a informação em seu podcast, defendeu suas ações – e acabou em uma discussão com a PETA (Pessoas pelo Tratamento Ético dos Animais), organização sem fins lucrativos que trabalha pela defesa dos animais. No seu podcast Miss Me?, Lily contou a história que aconteceu em 2021, quando adotou Mary e a cachorra era “muito mal-educada”. De acordo com a cantora, Mary comeu os passaportes da família, o que criou um “pesadelo logístico”.

Siga o canal da Jovem Pan Entretenimento e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Em resposta, a PETA divulgou a história em sua conta no X, escrevendo: “Cachorros são um comprometimento para a vida, Lily Allen. Não é justo tratá-los como acessórios e descartá-los quando não são convenientes”. A organização, em um gesto irônico, também informou ter enviado à cantora um cachorro de pelúcia que não necessita de “cuidado, paciência e comprometimento” como um cachorro de verdade.

A explicação de Lily Allen

A resposta de Lily Allen, publicada no X dois dias depois, forneceu mais detalhes sobre a história. Na sua publicação, ela diz ter recebido ameaças de morte desde a revelação e criticou manchetes caça-cliques que retrataram o relato de modo sensacionalista. Em uma narrativa mais completa, a cantora reiterou que a família tentou lidar com os problemas de Mary e buscou conselho de especialistas.

“Nós resgatamos a cachorrinha Mary em um abrigo de Nova York e a amamos muito, mas ela desenvolveu uma ansiedade de separação e reagiu de diferentes maneiras”, descreveu. “Nós trabalhamos com o abrigo, que nos indicou um especialista e uma treinadora […] e depois de muitos meses e discussões todos estavam em acordo de que a nossa casa não era o melhor lugar para Mary.”

“A casa para onde ela foi era nossa conhecida e ela conseguiu esse lar menos de 24 horas depois de ser devolvida. Nós não conseguimos satisfazer as necessidades de Mary e sua felicidade e bem-estar eram o nosso foco ao fazer essa decisão, por mais difícil que seja”, relembrou.

A PETA respondeu a esta segunda publicação, criticando a postura original de Lily ao recontar a história em seu podcast. “Você riu quando falou sobre o abandono de Mary e acabou com a vida dessa cachorra. Ela achou que tinha uma casa que a amava e você a jogou fora, a chamando de ‘cachorro que arruinou minha vida’. Tome vergonha. Você não merece nem o cachorro de pelúcia que mandamos.”

Em resposta, Lily disse que pessoas riem ao falar de acontecimentos trágicos e acusou a PETA de atacar pessoas que só querem fazer o melhor pela vida de animais.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Fernando Keller