Oliver Stone revela críticas a Robert Downey Jr. durante filmagens de ‘Assassinos por Natureza’

Ator mundialmente conhecido por interpretar o “Homem de Ferro” enfrentou uma longa batalha contra o vício em drogas e álcool, que impactou sua carreira e desempenho ao longo dos anos

Oliver Stone, renomado diretor de cinema, fez críticas a Robert Downey Jr. durante a produção do filme “Assassinos por Natureza”, que estreou em 1994. Em uma conversa com a revista Esquire, Stone revelou que as improvisações do ator o deixavam bastante incomodado. Um momento específico que gerou tensão foi quando Downey Jr. mergulhou sua camisa em sangue falso, levando o diretor a perder a paciência e afirmar que o ator estava “estragando o meu filme”. Apesar das desavenças, os dois conseguiram chegar a um entendimento sobre a cena, o que permitiu que o trabalho prosseguisse. Stone, conhecido por seu estilo intenso, não hesitou em expressar sua frustração durante as filmagens.

Robert Downey Jr., mundialmente conhecido por interpretar o Homem de Ferro nos filmes da Marvel, enfrentou uma longa batalha contra o vício em drogas e álcool, que impactou sua carreira e desempenho ao longo dos anos. Desde 2003, o ator está sóbrio, mas seu passado inclui várias prisões, ocorrendo em 1996, 1999 e 2001, devido a posse de substâncias ilícitas e uma arma.

