Linkin Park ainda tem mais uma canção inédita com Chester Bennington

O rapper Mike Shinoda revelou nesta semana que o Linkin Park ainda tem mais uma canção inédita com o vocalista Chester Bennington para ser lançada. Em 2017, Bennington foi encontrado morto após se suicidar em sua casa.

Em entrevista ao site NME, Shinoda revelou que a canção “Friendly Fire” foi pensada para integrar o álbum “One More Light”, de 2017, mas acabou ficando de fora.

“Havia uma música no One More Light que nós mixamos mais que o álbum todo, assim como outras, para ver se usaríamos alguma num Lado B. Essa se chamava ‘Friendly Fire’, que coescrevi com Jon Green. Eu ainda amo aquela canção”, revelou o rapper.

Shinoda ainda disse que a banda pretende lançar a música eventualmente.

“One More Light Live” foi o último lançado pelo Linkin Park, em 2017, mas a banda já confirmou que prepara o seu primeiro disco sem Chester Bennington.

