Lizzo fará pocket show para convidados no Rio de Janeiro

Reprodução/Instagram Artista desembarca no país na primeira semana de fevereiro



A cantora Lizzo desembarca em fevereiro no Brasil! Mas, antes que os fãs se animem demais, a informação do portal Hugo Gloss diz que a artista se apresentará somente para convidados em um pocket show no Rio de Janeiro.

Sem detalhes sobre o local, Lizzo deve se apresentar no país na primeira semana de fevereiro. Uma coletiva de imprensa com a cantora também está prevista.

Lizzo foi eleita a Artista do Ano pela revista Time em 2019. A música “Truth Hurts” ficou no topo da Billboard Hot 100 por sete semanas consecutivas.

Mais informações sobre a chegada da artista no Brasil devem surgir nas próximas semanas.